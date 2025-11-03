Bancomat fatto esplodere, il sindaco: «La sicurezza non può essere uno slogan, servono risorse»

Fossacesia, nuovo furto al bancomat sul lungomare. Il sindaco Di Giuseppantonio: “La sicurezza non può essere ridotta a uno slogan: servono risorse e un sostegno concreto ai Comuni”

Nella notte ignoti hanno preso di mira il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo, situata sul Lungomare Nord, in un locale comunale che ospita anche i servizi igienici pubblici della spiaggia.

L’esplosione è stata molto violenta e ha quasi demolito il locale comunale, provocando ingenti danni anche alle strutture circostanti: illuminazione pubblica, fontanella acqua.

L’episodio segue di pochi mesi il furto del 9 luglio scorso ai danni del bancomat della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPR), in pieno centro cittadino.

“È un fatto grave – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. La sicurezza dei cittadini non può essere ridotta a uno slogan o a un tema di scontro politico. È una competenza diretta dello Stato e delle Forze dell’Ordine, ma i Comuni devono essere messi nelle condizioni di collaborare in modo efficace.”

Il primo cittadino ha espresso ringraziamento alle Forze dell’Ordine: in particolare ai Carabinieri che operano con la Stazione di Fossacesia, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, al Questore, Leonida Marseglia, per la loro costante attenzione sul territorio”, e ha voluto anche ringraziare il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, “per aver convocato d’urgenza questa mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica” per affrontare la situazione legata ai furti dei bancomat e nelle abitazioni a Fossacesia.

Nel corso dell’incontro è stato stabilito un rafforzamento delle attività di controllo, sorveglianza e prevenzione su tutto il territorio comunale.

“Il problema – prosegue il Sindaco – è che da anni i Comuni sono in attesa di fondi per poter rafforzare la presenza della Polizia Locale. In quattordici anni, a livello nazionale, si sono perse circa 13.000 unità. I sindaci sono in prima linea ogni giorno, a gestire emergenze, raccogliere segnalazioni dei cittadini, garantire spazi pubblici vivibili. Ma senza personale e risorse adeguate, è difficile dare risposte rapide ed efficaci. Questo, purtroppo, lo sanno tutti.”

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, intanto, continua a fare la propria parte:

“Abbiamo potenziato la rete di videosorveglianza, intensificato la collaborazione con le Forze dell’Ordine e garantiamo la presenza della Polizia Locale con controlli mirati su tutto il territorio – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio – ma non basta. Per rendere la sicurezza davvero efficace servono risorse, strumenti e un piano nazionale che sostenga l’ulteriore rafforzamento delle Forze dell’Ordine e i Comuni nel potenziamento degli organici e delle dotazioni della Polizia Locale.”

Questa mattina si è svolto anche un incontro con i tecnici di Intesa Sanpaolo per mettere in sicurezza l’area e valutare la demolizione totale e successiva ricostruzione del locale comunale danneggiato dall’esplosione.

A causa del danno al quadro elettrico presente nello stesso edificio, è stato temporaneamente sospeso il funzionamento dell’illuminazione nel viale delle Tamerici. Il Comune si è già attivato per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

“Fossacesia continuerà a impegnarsi con serietà – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio – perché la sicurezza non è ideologia, ma un dovere delle istituzioni verso i cittadini. Lavoreremo insieme alle autorità competenti per mantenere la nostra città ancora più sicura, vivibile e accogliente per tutti.”