Unità nazionale e giornata delle Forze Armate, domani le celebrazioni a Isernia: protagonisti gli studenti

Il prossimo 4 novembre, in occasione della ricorrenza del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si svolgerà, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, la solenne cerimonia della deposizione della corona d’alloro in Piazza Tullio Tedeschi a Isernia.

La giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rappresenta un momento per ricordare il sacrificio di tutti i caduti e per esprimere il doveroso riconoscimento alle Forze Armate per il quotidiano impegno nella difesa delle istituzioni democratiche. La tradizionale cerimonia commemorativa avrà inizio alle ore 12 in Piazza Tullio Tedeschi con lo schieramento del picchetto d’onore.

Il Prefetto, accompagnato dai rappresentati della Regione Molise, della Provincia di Isernia, dal Sindaco del Comune di Isernia, nonché dai vertici provinciali delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, deporrà una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, dando successivamente lettura del messaggio del Capo dello Stato.

Seguiranno la lettura del messaggio del Ministro della Difesa alle Forze Armate, da parte del delegato del Comandante Militare dell’Esercito “Abruzzo e Molise” e della Preghiera alla Patria, a cura del Cappellano Provinciale.

Infine, vi sarà un momento di riflessione da parte di un rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti. Saranno presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i rispettivi Labari e Gonfaloni e una rappresentanza di studenti di alcuni Istituti della provincia.