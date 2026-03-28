Bancomat fatto esplodere nel centro abitato di Cupello, sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Un altro bancomat fatto esplodere nel Vastese. Questa volta l'episodio di cronaca arriva dall'abitato di Cupello. Dopo il forte boato è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati equipaggi dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile già…

Un altro bancomat fatto esplodere nel Vastese. Questa volta l’episodio di cronaca arriva dall’abitato di Cupello. Dopo il forte boato è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono portati equipaggi dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile già in circuito e una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Il personale operante sta verificando la presenza di eventuali danni strutturali riportati dalla filiale dell’istituto bancario.