Basse temperature e crampi, escursionisti in difficoltà recuperati dal Soccorso alpino

Due giovani escursionisti napoletani di 22 anni sono stati recuperati la scorsa notte sul sentiero della Rava del Ferro, nel Parco Nazionale della Majella. I due, diretti verso Monte Amaro, si sono trovati in difficoltà a una quota di circa 2350 metri a causa delle basse temperature e di forti crampi.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, e una prima squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) d’Abruzzo si è attivata immediatamente. Intorno alla mezzanotte, i tecnici hanno raggiunto gli escursionisti, verificato le loro condizioni sanitarie e li hanno rifocillati con cibo e bevande calde. È iniziata quindi la discesa in sicurezza, supportata poco dopo dall’arrivo di una seconda squadra di terra.

Il gruppo ha raggiunto il piazzale del parcheggio della Rava del Ferro intorno alle ore tre del mattino. Ad attenderli, un medico del soccorso alpino e il personale sanitario del 118 che hanno confermato le buone condizioni di salute dei due escursionisti.