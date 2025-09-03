Fermati con oltre duecento grammi di cocaina a bordo dell’auto: donna del Vastese in manette, denunciato il marito

Personale del Commissariato di Vasto ha tratto in arresto una donna e denunciato il suo consorte a seguito di un’attività lampo di Polizia Giudiziaria. Nella serata del primo settembre, due poliziotti, liberi dal servizio, hanno notato i due coniugi rientrare nel territorio vastese provenienti dal casello autostradale di Vasto nord. I due, con un’autovettura privata, avevano al seguito anche i due figli di 6 mesi e di 2 anni.

I poliziotti, ricordando trattarsi di soggetti dediti ad attività di spaccio, hanno allertato una pattuglia in servizio di volante che ha disposto un controllo su strada. All’atto del fermo la coppia si è mostrata particolarmente nervosa ed insofferente al punto tale da ritenere necessario un accompagnamento presso gli Uffici del Commissariato. Qui giunti, avuta la presenza del legale di fiducia, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e, all’interno di una borsetta da donna, nascosta sotto un sedile, sono stati rinvenuti e sequestrati 211 grammi lordi di sostanza di colore bianco, poi risultata essere cocaina, conservata in una busta di cellophane sottovuoto.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione ove sono stati rinvenuti ulteriori 2,1 grammi lordi di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale da imballaggio, segno evidente della fiorente attività di spaccio. La donna, che si è fatta carico di tutta la responsabilità circa il possesso ed utilizzo della sostanza e del materiale rinvenuto, è stata arrestata e posta ai domiciliari mentre l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.