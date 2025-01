Befana della Biodiversità: i Forestali negli ospedali pediatrici a portare natura e speranza

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali sono stati in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà. Più di 100 i Carabinieri presenti nei reparti pediatrici di 44 strutture ospedaliere in tutta Italia oltre alle case famiglia, che hanno portato con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato nelle corsie durante l’Epifania e nei giorni precedenti il 6 gennaio, visitando oltre 1200 bambini.

Sono stati consegnati gadgets come quaderni, matite, colori, zainetti in tela o carte da gioco per alleviare

il dolore dei piccoli degenti e condivise immagini e sensazioni riguardanti la conoscenza della

biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura.

L’obiettivo è trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, raccontando il mondo

straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento

Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

A Campobasso i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Isernia si sono recati presso il Reparto Pediatria

dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” dove la manifestazione è stata promossa con successo, anche grazie

al supporto del personale ospedaliero che ha sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo.

Festeggiamo pertanto questa Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà.