Buon compleanno a Gabriel Zaccardi di Castiglione Messer Marino che oggi diventa maggiorenne

Tanti auguri di buon compleanno a Gabriel Zaccardi di Castiglione Messer Marino che oggi compie 18 anni. In questo giorno speciale, ecco il messaggio di auguri che arriva dalla sua famiglia: «Dalla tua nascita sembra passato un istante ed invece siamo arrivato al giorno del tuo diciottesimo compleanno. Abbiamo avuto la fortuna di vederti sbocciare in un giovane uomo che ci stupisce ogni giorno, con il tuo modo d’essere e noi non potremmo essere più fieri di te. Buon compleanno cucciolo da mamma, papà, Michele Salvatore e Laila».

