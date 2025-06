Esplosione in un ristorante nel centro storico di Napoli, 55enne trovato senza vita

Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Peppino De Filippo, nel centro storico di Napoli, per un’esplosione avvenuta all’interno di un ristorante, probabilmente causata da una fuga di gas.

Una persona è stata soccorsa nelle prime fasi delle operazioni. Sono subito scattate le ricerche di una seconda persona segnalata come dispersa e poco dopo individuata senza vita. Si tratta di un cinquantacinquenne. Sono in corso le operazioni di recupero.

