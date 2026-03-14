Tiro sportivo, sul campo “Auro d’Alba” la giornata evento dedicata esclusivamente alle donne

Domattina il campo di tiro Auro d'Alba di Schiavi di Abruzzo (CH) ospita un evento dedicato esclusivamente alle donne, per permettere alle tante che si sono iscritte un primo approccio guidato con le armi da fuoco. Un istruttore…

Domattina il campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo (CH) ospita un evento dedicato esclusivamente alle donne, per permettere alle tante che si sono iscritte un primo approccio guidato con le armi da fuoco.

Un istruttore titolato, con la collaborazione degli altri componenti dello staff, seguirà passo passo le allieve, portandole ad approcciarsi in sicurezza e con consapevolezza ad un’arma da fuoco, uno strumento per praticare lo sport del tiro.

Una parte teorica e una pratica, con prove a fuoco, con tre armi differenti e target da ingaggiare a distanze diverse, giochini simpatici pensati dall’istruttore

L’evento è a numero chiuso, per intuibili ragioni di sicurezza, quindi chi non ha formalizzato l’iscrizione nei tempi previsti non potrà partecipare, restando inteso che invece potrà assistere da opportuna distanza.

Le linee di tiro saranno impegnate e riservate esclusivamente all’evento, quindi ogni altra attività sarà preclusa (linee chiuse per tutti gli altri soci).

Questo primo evento dedicato esclusivamente al mondo femminile sarà seguito, a stretto giro, da un’altra edizione, a grande richiesta, il 26 aprile prossimo. Seguiranno dettagli per iscrizione e informazioni.