Caccia, la tirata d’orecchi funziona: l’Atc costretto a revocare i divieti, salve le giornate di pre apertura

La tirata d’orecchi ha funzionato: l’Atc Vastese costretto a revocare il divieto precedentemente imposto in maniera illegittima relativo alle giornate di pre apertura alla caccia. La Regione Abruzzo aveva censurato la decisione del Comitato di gestione, sottolineando l’incompetenza dell’Atc alla quale infatti le leggi vigenti non assegnano la facoltà di modificare i contenuti del calendario venatorio, che è appunto di competenza regionale.

In una nota a firma del presidente Angelo Pessolano, si legge: «Comunico che prendiamo atto della nota regionale che ci ha chiesto la revoca della delibera del comitato e, pertanto, il primo settembre ci sarà la preapertura alle specie interessate come da calendario venatorio».

Per venire incontro ai cacciatori che intendono uscire nella giornata di preapertura del primo settembre gli uffici dell’ATC Vastese saranno aperti domani sabato 30 agosto con i seguenti orari:

Mattina: dalle 9:30 alle 12:30

Pomeriggio: dalle 15:30 alle 18:30

Sarà possibile ritirare i tesserini regionali presso gli uffici ATC Vastese sabato, nel rispetto dell’orario indicato.



«Alle forze di polizia in indirizzo – chiude Pessolano – chiediamo di voler predisporre i controlli sul territorio al fine di evitare eventuali abbattimenti di specie non consentite e a tutela delle specie stanziali immesse al fine di ripopolamento nei mesi passati da questo ATC (lepri, starne e fagiani)».

