Maltempo: albero su abitazione, intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la casa

Alle ore 16 una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta a Baranello per un albero di alto fusto che è caduto appoggiandosi ad un’abitazione. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco con il supporto di un’auto scala sta provvedendo a depezzare l’albero e mettere in sicurezza l’abitazione.

Complessivamente in data odierna il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso ha effettuato 17 interventi, anche a causa del maltempo, tra cui tre alberi pericolanti nei comuni di Baranello, San Giuliano di Puglia e Termoli e un cavo elettrico nel comune di Cerce Piccola.