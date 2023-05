Calcio: 11° torneo nazionale “Agnone città d’Arte”, Allievi in campo al “Civitelle”

La Società POL. OLYMPIA AGNONESE organizza in collaborazione con la F.I.G.C Regionale e Provinciale, Regionale , Comune , Pro- loco di Agnone: il 11° Torneo Nazionale “ AGNONE CITTA’ D’ARTE” riservato alla categoria ALLIEVI (nati dal 1.1.2006 al 31. 12. 2007 che si disputerà il giorno DOMENICA 14 MAGGIO 2023 presso lo Stadio comunale di Agnone senza barriere, dalle ore 9,30 del mattino alle ore 18,30 pomeridiane, con pausa pranzo presso i ristoranti della zona. Il costo per ogni pasto è di € 13 (TREDICI) a persona (escluso il tecnico ). La partecipazione al Torneo è gratuita salvo le spese per il pranzo. Le Società partecipanti sono:

A ASD OLIMPIA AGNONESE – IS B ASD DIFESA GRANDE TERMOLI C ASD BACIGALUPO VASTO D ASD OLIMPIC ISERNIA

Il torneo si svolge con la formula dell’eliminazione diretta, seguita dalla finale per il Terzo – Quarto posto e dalla finale per il Primo – Secondo posto .

In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 10 punto 3 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.

E’ prevista, solo per la finale per il 1° – 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; persistendo la parità al termine dei due tempi supplementari, per stabilire la vincente, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore.

Ogni Società è tenuta a consegnare al C.O. prima dell’inizio del Torneo l’elenco dei propri atleti con i relativi cartellini anno 2022 – 023 fino ad un massimo di 22 giocatori. Agli incontri in due tempi della durata di 25’ minuti ognuno potranno prendere parte i giocatori di ogni squadra fino a un massimo di 18 giocatori . Sono previsti tre prestiti.

Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C./AIA

Squadra A : OLYMP. AGNONESE – Squadra B: DIFESA GRANDE TERMOLI

Squadra C: BACIGALUPO VASTO – Squadra D: OLIMPIC ISERNIA

PRIMA FASE

Ore 9,30 A – B : OL. AGNONESE – DIFESA GRANDE

Ore 10,50 circa D – E : BACIGALUPO – OLIMPIC IS.

ORE 12.30 PAUSA PRANZO

Ore 15,30 FINALE 3° – 4° POSTO

Ore 16,50 circa F I N A L E 1° – 2° POSTO

Ore 18,00 circa P R E M I A Z I O N E – CON BUFFET FINALE

Per comunicazioni far riferimento al seguente indirizzo: Prof. SICA FERNANDO (Responsabile torneo) Via Gioberti n.43 86081 AGNONE (IS) Tel. 0865 77320 cell. 3332587823.

«La manifestazione sportiva, – assicura il responsabile Sica – vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito dei propri figli e per trascorrere un domenica all’insegna del calcio sano, ma anche per visitare la splendida città d’Arte. Nel corso della premiazione finale saranno presenti il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il presidente della società sportiva Mario Russo, il presidente regionale FIGC Di Cristinzi, il presidente provinciale Figc Nino Rossi, il

coordinatore regionale settore giovanile Gianfranco Piano e il responsabile dell’attivita di base area tecnica Massimiliano De Gregorio».