Calcio femminile, il Servette (Svizzera) capolista della serie A grazie ai gol di Gloria Marinelli

Un inizio di stagione da sogno per il Servette nel campionato di serie A svizzera, dove brilla l’attaccante agnonese Gloria Marinelli. La formazione guidata dall’allenatore spagnolo José Barcala ha conquistato cinque vittorie consecutive nelle prime cinque giornate, issandosi in vetta alla classifica con un bottino pieno di 15 punti, tre lunghezze di vantaggio su Grasshopper e Basilea.

Tra le protagoniste di questo avvio la calciatrice molisana, che dopo le importanti esperienze in Serie A italiana con le maglie prestigiose di Inter e Milan, si sta distinguendo nel calcio elvetico. La Marinelli ha infatti già siglato due reti decisive, tra cui spicca il gol che ha regalato la vittoria nella trasferta di Zurigo, confermandosi un elemento chiave nell’attacco del Servette. La punta di Agnone forma un tandem offensivo letale con la svedese Simonsson, attualmente capocannoniera del torneo con sette marcature all’attivo. Un duo che sta terrorizzando le difese avversarie e rappresenta uno dei principali fattori del dominio in classifica della squadra.

Il prossimo appuntamento per il Servette sarà sabato 27 settembre alle ore 18, quando la formazione farà visita al Rapperswil Jona con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il primato e allungare il distacco dalle dirette concorrenti nella corsa al titolo.