Delibera in difesa dell’ospedale “Caracciolo” inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale

    La battaglia in difesa dell’ospedale di Agnone torna in discussione in Consiglio comunale, previsto per domani alle ore 18 a palazzo San Francesco. «All’ordine del giorno – spiega il sindaco Daniele Saia – abbiamo inserito la proposta di deliberazione per il riconoscimento del presidio come struttura di area particolarmente disagiata e per esprimere netta contrarietà al suo eventuale declassamento a presidio territoriale a gestione infermieristica».

    «Una decisione maturata a seguito delle non positive notizie riportate da articoli di stampa in merito alle ipotesi di ridimensionamento emerse dai tavoli ministeriali di Roma. – aggiunge Saia – L’amministrazione è compatta e continuerà a tutelare il diritto alla salute dei cittadini. La delibera in Consiglio è solo il primo passo di una mobilitazione che non intendiamo fermare. Ho già annunciato la mia disponibilità a ricorrere anche a forme di opposizione eclatanti, come lo sciopero della fame, se i tagli dovessero essere confermati».

