Calcio serie D: favola Vastogirardi, stende il Trastevere e vola ad un punto dalla vetta

Il Vastogirardi stende anche il Trastevere (1-0) e si conferma squadra da battere del girone F. Con un gol di Gallo nei primi dieci minuti di gioco, i molisani ottengono tre punti e volano in seconda posizione ad un solo punto dall’Avezzano capolista. Il quinto risultato utile consecutivo, complice anche la superiorità numerica sui laziali, ridotti in dieci per buona parte del match, fa sognare ad occhi aperti l’intero ambiente partito con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla. Nel prossimo incontro l’undici di Coletti è atteso dalla trasferta di Porto d’Ascoli nel pomeriggio battuto in rimonta dal Matese di Corrado Urbano. Nel derby tutto adriatico botta e risposta tra Termoli e Vastese che al Cannarsa non vanno oltre l’1-1 con gol di Carnevale per i giallorossi e pareggio nella ripresa di Ricciardo. Il Termoli resta in fondo alla graduatoria con appena due punti in sette gare e nella prossima sfida è atteso in Abruzzo sul campo dei primi della classe dell’Avezzano.

La nuova classifica: Avezzano 13, Vastogirardi (-1) 12, Porto d’Ascoli, Fano, Pineto 11, Senigallia, Albalonga, Trastevere 10, Tolentino, Nuova Florida 8, Sambenedettese, Chieti, Vastese 7, Notaresco 6, Montegiorgio 5, Matese, Roma City 4, Termoli 2