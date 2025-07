Cambia la governance, restano i disagi del razionamento idrico. Radica: «Servono interventi, non annunci»

“Siamo vicini ai cittadini e ai sindaci dell’area Vastese e di altre zone del Chietino tra cui Tollo, che denunciano ancora una volta una situazione di sofferenza per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. Occorre stabilire un cronoprogramma di interventi”: lo dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo.

Radica prosegue: “Da un lato Giunta e maggioranza in Regione annunciano finanziamenti e riforme, come quella del sistema idrico, che dispiegherà effetti solo tra anni, dall’altro i cittadini sono alle prese con disagi e razionamenti, persino in una fase che non è di grave siccità. È evidente che le infrastrutture sono al collasso, ed è di concretezza che c’è bisogno. In che modo, e con quali tempi, risorse, misure e interventi andranno a mitigare le difficoltà? È una domanda semplice e fondamentale a cui occorre rispondere con urgenza”.