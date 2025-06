Cambio al vertice del Rotary Club di Agnone: Armando Marinelli nuovo presidente

Passaggio del martelletto al Rotary Club di Agnone: Armando Marinelli assumerà la presidenza del club, subentrando a Daniele Cerimele, il cui mandato si conclude il 30 giugno.

Armando Marinelli è contitolare, insieme al fratello Pasquale, della storica Fonderia Marinelli, simbolo d’eccellenza artigianale e culturale del territorio, nota in tutto il mondo per la produzione di campane. La sua nomina alla presidenza del Rotary rappresenta un ulteriore riconoscimento non solo personale, ma anche del profondo legame tra l’associazione e le realtà d’eccellenza del territorio.

Per Marinelli si tratta di un periodo particolarmente significativo: lo scorso 2 giugno, infatti, Armando, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana presso la Prefettura di Isernia, un tributo al valore storico, culturale e sociale di un’azienda che è patrimonio identitario non solo del Molise, ma dell’intero Paese.

I soci del Rotary Club di Agnone guardano con fiducia al futuro e accolgono con entusiasmo la nuova presidenza: sono certi che Armando Marinelli saprà dare continuità all’impegno e alla visione di chi lo ha preceduto, imprimendo al tempo stesso nuova energia e valore alle attività dell’associazione. Con la sua esperienza, il radicamento nel territorio e una visione orientata al servizio e alla cultura, Marinelli rappresenta un’ottima figura per guidare il Rotary verso nuove e significative tappe.