Campionato nazionale per cani da ferma Italcaccia, due molisani sul podio

Ancora una volta l’associazione venatoria nazionale “Italcaccia” ha scelto il Molise per disputare la finale del 9° Campionato Italiano per cani da ferma. Oltre ottanta i partecipanti, provenienti da tutte le regioni dello stivale, che nel fine settimana hanno alloggiato in strutture ubicate nei territori di Cercemaggiore-Vinchiaturo-Sepino mentre le gare si sono svolte in località Santa Maria delle Macchie (Vinchiaturo).



Un evento che ha lo scopo di promuovere l’attività agonistica dei cacciatori e di valorizzare le qualità naturali dei cani da caccia. Diverse le categorie: Continentali, Inglesi, Veterani, Juniores, Lady. Le prove si svolgono su quaglia e fagiano selvatico. Dapprima ogni regione organizza le qualificazioni provinciali e poi quelle regionali. I primi quattro classificati partecipano alla finale nazionale.

Una due giorni, dunque, in Molise che ha avuto inizio sabato con l’incontro e la presentazione dei concorrenti ai giudici e al direttivo nazionale; ottima occasione non solo per approfondire la corretta procedura del concorso ma anche per socializzare e confrontarsi sulle tematiche della cinofilia. Domenica mattina, invece, tutti al punto di raduno e dopo le ultime indicazioni i vari gruppi – appartenenti alle diverse categorie – si sono spostati sui campi di gara per dare inizio alla finalissima del 9° Campionato Italiano di cani da ferma.

Nel pomeriggio la cerimonia finale con la premiazione dei vincitori. Tra questi, due molisani: Testa Santino classificatosi 3° nella categoria Continentali e Eliseo Romeo classificatosi 2° nella categoria Veterani.

Tutti i concorrenti e gli ospiti hanno ricevuto in dono una confezione di pasta “La Molisana” e una bottiglia di vino della “Cantina Solopaca”.