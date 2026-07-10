Capitale di Arrostiland, a Fallo cassetta postale dedicata per accogliere i voti consegnati a mano

Sarà una cassetta di Poste Italiane ad accogliere i voti consegnati a mano per scegliere il comune che ospiterà la XI edizione di Arrostiland, in programma il 29 marzo 2027. L’Azienda, infatti, ha accolto la richiesta del Comune di Fallo di utilizzare una cassetta postale per allestire il seggio che sarà aperto eccezionalmente domenica 12 luglio dalle 9 alle 13, quando sarà possibile recarsi di persona in piazza IV Novembre per esprimere la propria preferenza tra i quindici comuni in gara: Capistrello, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pizzoli, Trasacco, Cupello, Fresagrandinaria, Montazzoli, Palena, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Torino di Sangro e Cellino Attanasio.

La cassetta di impostazione di Poste Italiane arriva da Roma e prima di arrivare a Fallo, “capitale di Arrostiland”, è stata restaurata e riportata all’iconico colore rosso fiammante di un tempo. A consegnarla nelle mani del sindaco di Fallo, questa mattina, è stata Sabrina Di Medio, responsabile del centro di distribuzione di Casoli, che gestisce il servizio di recapito di corrispondenza e pacchi anche nel comune di Fallo.

“Attraverso questa iniziativa – ci tiene a sottolineare Sabrina Di Medio – Poste Italiane conferma il suo impegno nella promozione del valore della scrittura come strumento espressivo, nonché l’attenzione alle comunità locali e la sensibilità a iniziative che prevedono il recupero e il riuso delle cassette dismesse”.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Fallo, Gianluca Castracane, per la prontezza con cui l’azienda si è messa disposizione al fine di fornire il suo prezioso contributo che ha consentito di realizzare questa iniziativa. “In considerazione del rapporto consolidato e della vicinanza al territorio che ha sempre manifestato con progetti di valorizzazione – commenta il primo cittadino –, ci è sembrato logico coinvolgere Poste Italiane, che ha raccolto con la solita sensibilità la nostra iniziativa quale parte integrante del più ampio progetto Fallo capitale di Arrostiland. Tornare alla lettera e alle cartoline ci riporta ad un tempo che sembra passato ma che è sempre attuale, in cui un pensiero lascia una traccia da tramandare ai posteri”.

Una possibilità, quella del “voto al seggio”, che si affianca al voto online e al “voto via posta”, modalità che resteranno attive fino al 18 luglio. “Abbiamo lanciato l’idea del voto per corrispondenza – spiega Fausto Di Nella, ideatore di Arrostiland – perché prima di tutto è un metodo di voto in tanti paesi del mondo soprattutto per gli emigrati e in più abbiamo aggiunto la condizione che le lettere siano scritte a mano per far provare soprattutto ai giovanissimi la sensazione di un gesto antico quanto romantico che nel tempo delle mail e delle chat è sicuramente in disuso. Trovarsi di fronte al foglio bianco con una penna in mano e dover ordinare le proprie idee e i propri ricordi per raccontare il proprio amato comune, crediamo abbia fatto bene a tante persone”.