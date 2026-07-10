Masterclass di fotografia a Castel del Giudice, aperta la call for application per raccontare l’Appennino

Una masterclass di fotografia dedicata alla costruzione di un reportage sul rapporto tra immagine e territorio: è ufficialmente aperta la Call for Application promossa dal Comune di Castel del Giudice, il Centro di (ri)Generazione dell’Appennino e l’associazione Casa…

Una masterclass di fotografia dedicata alla costruzione di un reportage sul rapporto tra immagine e territorio: è ufficialmente aperta la Call for Application promossa dal Comune di Castel del Giudice, il Centro di (ri)Generazione dell’Appennino e l’associazione Casa Frezza. La partecipazione alla masterclass è gratuita e sarà tenuta dai fotografi Emanuele Scocchera e Roberto Salomone.

L’iniziativa è pensata per fotografi, artisti visivi e per chiunque abbia già una pratica fotografica avviata e una conoscenza almeno intermedia del linguaggio dell’immagine. Non si tratta di un corso introduttivo ma di uno spazio di approfondimento e confronto, in cui sviluppare una ricerca personale a partire dallo sguardo su un territorio in trasformazione: l’Appennino molisano, i suoi borghi, le sue comunità, le sue memorie. La Masterclass è articolata in tre appuntamenti da due giornate ciascuna: 1–2 agosto 2026; 3–4 ottobre 2026; 21–22 novembre 2026 (i partecipanti potranno scegliere una tra le date indicate). L’obiettivo è costruire, insieme, un reportage capace di attraversare il paesaggio appenninico e restituirne la complessità: non solo un racconto per immagini, ma un esercizio di lettura del territorio, delle sue trasformazioni e delle relazioni che lo attraversano.

La Call è aperta fino 20 luglio 2026. Per candidarsi è necessario inviare: una breve bio (max 500 battute); uno statement/motivazione (max 500 battute); un portfolio sintetico di 10 immagini; un eventuale progetto o serie fotografica in corso (facoltativo). Il materiale va inviato a: casafrezza.centrostudi@gmail.com, salomone.roberto@gmail.com, emanuele.scocchera@gmail.com.

Un’occasione unica per chi vuole consolidare il proprio linguaggio fotografico confrontandosi con due professionisti d’esperienza, in uno dei borghi simbolo della rigenerazione dell’Appennino.