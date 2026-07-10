Operativo il nuovo Postamat presso l’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo con anti-skimming e macchiatura delle banconote

È operativo il nuovo ATM Postamat installato presso l’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo. Il dispositivo di ultima generazione è caratterizzato da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di…

È operativo il nuovo ATM Postamat installato presso l’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo. Il dispositivo di ultima generazione è caratterizzato da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi. Tra le principali caratteristiche, da sottolineare il monitor digitale a elevata luminosità per facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia.

Oltre al prelievo di denaro contante, il Postamat di Schiavi d’Abruzzo consente anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.

Altra funzionalità molto utile è quella che permette il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale con poche e semplici operazioni in automatico. Per una esperienza di pagamento più semplice e immediata, il nuovo ATM è inoltre dotato di un lettore che scansiona il codice a barre del bollettino precompilato evitando al cliente di inserire i dati manualmente sulla tastiera.

Per il segmento di clientela che ha più familiarità con le nuove tecnologie, il nuovo ATM prevede la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate. Basterà entrare in App Postepay e/o App BancoPosta, selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionare il tasto 9 del tastierino dell’ATM e inquadrare con la fotocamera il QR Code che comparirà a schermo. Dopo aver scelto lo strumento di pagamento da cui prelevare il denaro e l’importo, andrà confermata l’operazione senza inserire il pin ma inserendo in APP il proprio codice personale PosteID (o tramite Face ID o Touch ID sugli smartphone abilitati).

A innalzare ulteriormente i livelli di protezione dell’ATM Postamat di Schiavi diAbruzzo, un moderno impianto di videosorveglianza e una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto.

Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.