Capracotta, cresce l’attesa per la prima edizione del Festival dell’Awen: cavalli, erbe e giochi di ruolo

Capracotta e l’intero Alto Molise si preparano ad accogliere e ospitare la prima edizione del “Festival dell’Awen“. Appuntamento per il 31 maggio e il 1 giugno, nel suggestivo scenario del Giardino della Flora Appenninica. Nei giorni scorsi il comitato organizzatore ha incontrato attività artigianali, culturali, ricettive e commerciali per condividere insieme idee e definire le modalità di collaborazione.

Contestualmente è stato presentato il programma della due giorni, ricco di eventi e di esperienze: dai laboratori con i cavalli e le erbe a quelli culturali di lettura e commento, alle attività nella tenda storica e ai tavoli per il gioco di ruolo, per finire con l’intrattenimento musicale. Il Festival prende ispirazione dalla trilogia fantasy di Monica Zunica e dalle sue radici culturali, che affondano nel territorio campano, molisano e abruzzese. «L’evento mira a promuovere la fantasia e l’immaginazione – appunto l’Awen, lo “spirito creativo” degli antichi e mistici bardi – come strumenti per creare un futuro sostenibile, celebrando la connessione profonda tra uomo e natura» spiegano gli organizzatori dell’evento culturale.

«Il Festival porterà a Capracotta un pubblico variegato e creerà nuove occasioni di promozione: chiunque sia interessato potrà contribuire con idee, promozioni speciali, allestimenti a tema, vetrine ispirate al mondo fantastico dell’Awen o con l’organizzazione di piccoli eventi nei propri spazi. – aggiungono dal comitato organizzatore – Tutti insieme abbiamo l’opportunità di rendere il Festival dell’Awen un evento di riferimento nel mondo fieristico e culturale fantasy per Capracotta e l’Alto Molise. Solo facendo rete e gruppo potremo rendere il Festival dell’Awen un’esperienza indimenticabile per tutti: contiamo sulla vostra energia, creatività e spirito di accoglienza per rendere Capracotta il cuore pulsante di questo evento magico».

L’evento si inserisce nel più ampio progetto delle “Terre dell’Awen”. Già dal 2024 infatti, il Comune di Capracotta, insieme ad altre realtà del territorio, ha deciso di abbracciare simbolicamente questo progetto, impegnandosi nella tutela della natura e nella promozione di quella visione poetica in cui uomo e ambiente sono un tutt’uno. Non mancheranno, ovviamente, gli animali-simbolo di questi luoghi, i cavalli, che legano tra loro la terra pentra e quella dell’Awen. Per informazioni o collaborazioni si può contattare il comitato tramite la pagina Facebook dell’evento, oppure tramite la mail leterredellawen@gmail.com o chiamando i numeri 3286621163 e 3494565282