Carabinieri e sistema sanitario fanno squadra: il dg Palmieri in visita dal generale Neosi

«E’ la buona amministrazione quella che ci potrà salvare». Questo l’auspicio, che suona anche come monito, espresso dal generale di brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, al Direttore generale della Asl Mauro Palmieri che gli ha fatto visita questa mattina nella sede di via Madonna degli Angeli.

L’incontro è stato occasione per un interessante e articolato confronto sulla complessità delle amministrazioni pubbliche, ben nota anche al generale Neosi in virtù dei diversi ruoli ricoperti nell’Arma.

«Abbiamo convenuto – è il commento del direttore generale della Asl, Palmieri – quanto sia fondamentale per chi ha incarichi di vertice disporre di professionalità e competenze adeguate per gestire grandi organizzazioni. Allo stesso modo è importante poter contare sulla qualità di collaboratori capaci e affidabili se si vogliono raggiungere risultati tangibili. Nella nostra azienda abbiamo bisogno proprio di questo: essere una squadra coesa con i responsabili dei diversi servizi, proiettati verso il comune obiettivo di operare in una Asl che può produrre assistenza di qualità se è essa stessa sana e con i conti in ordine».