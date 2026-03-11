Carabinieri: il generale di corpo d’armata Masciulli in visita alla stazione di Roccaraso

Roccaraso (AQ) – Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, ha visitato la Stazione Carabinieri di Roccaraso. L’Ufficiale, che dal 25 settembre scorso ha assunto l’attuale incarico di Comandante…

Roccaraso (AQ) – Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, ha visitato la Stazione Carabinieri di Roccaraso.

L’Ufficiale, che dal 25 settembre scorso ha assunto l’attuale incarico di Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia” e “Basilicata”, è giunto in mattinata nel Comune dell’alto Sangro.

Nella caserma di viale Napoli, dove è stato ricevuto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Pierangelo Nanni, il Generale Masciulli ha incontrato il personale in servizio, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolto dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini ed ha espresso un positivo giudizio sull’operato, accompagnato dall’esortazione a perseguire obiettivi di ancora maggiore rilievo.

Nella circostanza, il Comandante Interregionale ha incontrato il Vice Brigadiere Pasqualino Ianaro, addetto alla Stazione di Roccaraso, militare sciatore in convalescenza per un recente infortunio nell’espletamento del servizio istituzionale sulle piste da sci.

Subito dopo, il Generale Masciulli si è recato presso gli impianti del comprensorio sciistico di “Pizzalto”, nei dintorni di Roccaraso, dove ha incontrato i carabinieri sciatori in servizio sulle piste, ai quali non ha mancato di esprimere parole di apprezzamento per la quotidiana attività istituzionale.