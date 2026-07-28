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martedì 28 Luglio 2026
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Carabinieri: il generale Masciulli lascia il comando “Ogaden”, il saluto ai militari della provincia di Isernia

Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma. Al suo arrivo l’alto Ufficiale è…

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Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma. Al suo arrivo l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Fabrizio COPPOLINO ed ha successivamente incontrato tutti gli Ufficiali della provincia di Isernia, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione nonché dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri della provincia. All’incontro era presenta anche una rappresentanza dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo).

Il Generale Masciulli ha ufficialmente salutato tutti i militari della provincia di Isernia, ai quali ha espresso il suo personale ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente e per i risultati conseguiti durante il suo periodo di comando dell’Interregionale “Ogaden”, esortandoli a profondere sempre più impegno nelle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e una maggiore presenza quotidiana sul territorio, cosicché  continui ad aumentare la sicurezza percepita tra i residenti.

Il Colonnello Coppolino, a nome di tutto il personale, ha ricambiato con parole di stima e affetto, ringraziando l’alto Ufficiale per il supporto e la vicinanza dimostrata ai Carabinieri di ogni ordine e grado, formulando i migliori auguri per il nuovo incarico che lo attende.

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