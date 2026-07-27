Armi rubate e droga in un’abitazione del centro storico: due persone arrestate dalla Polizia

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto due uomini del posto, già noti alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e,…

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto due uomini del posto, già noti alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e, nei confronti di uno dei due, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A seguito di segnalazione alla Sala Operativa della Questura, sul posto i poliziotti hanno accertato la presenza di due persone in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di droga. Procedendo ad ulteriori controlli all’interno dell’abitazione, situata nel centro storico del capoluogo, sono state rinvenute anche un’arma da sparo, provento di furto, una pistola ad aria compressa, oltre a 13 grammi circa di cocaina e materiale riconducibile all’attività di spaccio.

Nel corso dell’intervento, uno dei due soggetti ha, inoltre, aggredito gli Agenti, procurandogli delle lesioni.

Notiziato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Campobasso, i due uomini sono stati tratti in arresto e condotti presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito della convalida, il GIP ha applicato nei confronti di entrambi gli indagati la misura cautelare della custodia in carcere.