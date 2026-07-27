Riparazione della rete idrica, Castiglione Messer Marino resta a secco per dodici ore. Acqua corrente solo a Padulo

A seguito di un intervento urgente di riparazione della rete idrica principale, disposto dal sedicente gestore Sasi, mercoledì 29 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 4 fino al termine dei lavori, previsto indicativamente entro le ore 17, in tutto l’abitato di Castiglione Messer Marino. L’interruzione interesserà l’intero territorio comunale, ad eccezione della contrada Padulo.
Ne dà notizia il Comune di Castiglione. «Comprendiamo il disagio che questo intervento potrà arrecare, ma si tratta di lavori necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete idrica. – spiegano dall’amministrazione comunale – Invitiamo tutti i cittadini a organizzarsi per tempo, limitando i consumi e predisponendo una scorta d’acqua per le esigenze essenziali».