Natura, musica, arte, giochi e stand: torna la Festa della Montagna alla Piana del Perrone 

"Festa della Montagna 2.0” torna con una veste completamente rinnovata l’evento ideato e realizzato dall'associazione culturale "Ru Picciriglij" e dal Comune di Guardiaregia in un luogo incantato e suggestivo. A partire dalle 11:30 di sabato 8 agosto e…

“Festa della Montagna 2.0” torna con una veste completamente rinnovata l’evento ideato e realizzato dall’associazione culturale “Ru Picciriglij” e dal Comune di Guardiaregia in un luogo incantato e suggestivo. A partire dalle 11:30 di sabato 8 agosto e per l’intera giornata di domenica 9 agosto La Piana del Perrone di Guardiaregia è pronta ad ospitare una due giorni ricca di appuntamenti ed eventi da non perdere. La festa sarà sorprendente e coinvolgerà persone d’ogni età.

Ci saranno stand di artigianato con opere e creazioni a mano degli artigiani locali, esposizioni d’arte con opere ispirate alla natura e alla montagna. Non mancheranno i punti ristoro con i sapori tipici molisani,e non solo, mentre drink e cocktail saranno curati da Alessia Maio.

Tra le tante novità, direttamente da Cesena arriverà, per l’intera giornata di sabato 8 agosto, lo staff di Giocherellando che crea i giochi di una volta ispirati alla tradizione, tutti rigorosamente fatti a mano e con materiali riciclati, adatti sia ai grandi che ai più piccini.

Giochi di abilità, di ingegno, di sfida, di movimento o di fortuna per condividere il piacere di confrontarsi, divertirsi e mettersi alla prova insieme.

Tanta energia e musica in un panorama mozzafiato e sabato 8, a partire dalle 18, il dj set di Charles Papa. Sarà un weekend indimenticabile e per chi desidera lasciare l’auto e raggiungere comodamente La Piana del Perrone ci sarà un servizio navetta gratuito dal parcheggio dell’hotel Le Cupolette di Vinchiaturo garantito, ogni 30 minuti, dalle 11 di sabato 8 agosto, fino alla fine dell’evento.