Castel del Giudice celebra la regina dell’autunno con la Festa della Mela, aspettando l’ottava edizione

Il paese simbolo dell’agricoltura sostenibile, delle energie rinnovabili e della rinascita delle aree interne dell’Appennino si appresta a celebrare la regina d’autunno: a Castel del Giudice (IS) l’11 ed il 12 ottobre 2025 torna la Festa della Mela, 8° edizione esperienziale, con degustazioni, street food, mercato dei produttori biologici, musica itinerante, artisti di strada e tante altre attività tutte da vivere.

Nell’abbraccio dei colori del foliage autunnale che dipinge di sfumature di giallo, rosso e arancio i boschi e i filari di mele biologiche dell’azienda agricola Melise, nate dove un tempo i campi erano in stato di abbandono, il cuore del paese si animerà con tanta musica. I migliori produttori biologici e artigianali del territorio proporranno nei loro stand e food truck prelibatezze a km zero, prodotti tipici molisani e abruzzesi, mele bio, nettare, composte e birra agricola, mentre gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival riempiranno di magia le vie e le piazze. In programma anche degustazioni, giochi di una volta, il live painting di fumetto con Marco Tarquini, Puliamo il Mondo con il Circolo Legambiente di Castel del Giudice e gli operatori di Casa Frezza, e tante sorprese per divertire bambini e adulti di ogni età.

Da non perdere nella giornata di sabato 11 ottobre i tour guidati nel Giardino delle Mele Antiche, dove sono state recuperate circa 60 tipologie di questi frutti autoctoni, nel birrificio agricolo Malto Lento, la cui birra è prodotta con l’orzo coltivato a Castel del Giudice, e all’Apiario di Comunità con il miele espressione della ricca biodiversità locale.

La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice. La manifestazione rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.