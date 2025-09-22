L’Aquila Città del Libro: il presidente Marsilio riceve la curatrice della rassegna Claudia Pagliariccio

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi a Palazzo Silone la consigliera comunale Claudia Pagliariccio, promotrice della rassegna ‘L’Aquila Città del Libro‘. In questa occasione la consigliera ha consegnato al governatore alcuni volumi presentati durante la manifestazione e autografati dagli autori.

L’evento, alla sua terza edizione (19-21 settembre), ha richiamato oltre duemila partecipanti e ospitato protagonisti del calibro di Marco Travaglio, Gennaro Sangiuliano, Franco Cardini, Giordano Bruno Guerri, Francesco Borgonovo e Federico Palmaroli. Un successo che accompagna L’Aquila verso il 2026, quale Capitale italiana della Cultura.