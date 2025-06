Cefalee e malattie neurologiche: l’ospedale di Vasto attiva trattamento con tossina botulinica

Presso la Clinica Neurologica dell’ospedale di Vasto, diretta da Laura Bonanni, è stato attivato l’ambulatorio della tossina botulinica. La tossina botulinica è divenuta da circa 30 anni un presidio terapeutico di notevole importanza per la cura di molte malattie neurologiche.

Si tratta di un servizio nuovo che va ad ampliare l’offerta terapeutica della ASL Lanciano-Vasto-Chieti per i pazienti con disordini del movimento come le distonie focali e la scialorrea, e altri disturbi come la cefalea.

Il trattamento viene effettuato sotto guida elettromiografica ed ecografica, e si avvale della collaborazione con la UO Radiologia di Vasto.

“Il nostro centro è stato recentemente inserito nella Rete Italiana Tossina Botulinica – spiega Bonanni – , il gruppo di studio della Società Italiana di Neurologia che si occupa di riunire gli specialisti esperti nell’utilizzo di questa sostanza allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca nel settore e standardizzare le procedure di somministrazione”.

A occuparsi dell’ambulatorio è Sara Varanese. Le prenotazioni vengono effettuate dal CUP di II livello dopo la visita neurologica, anche eventualmente effettuata dagli specialisti dei distretti.