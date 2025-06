Orsa con piccoli in zona, i cacciatori spostano la gara su lepre per evitare disturbi alla fauna selvatica

«Accertata la ricorrente presenza dell’orsa e dei suoi tre piccoli in alcune aree del territorio di Monte Pratello e Pizzalto l’annullamento della gara cinofila prevista nei prossimi giorni era diventato ineludibile. Gli organizzatori dell’evento, la Societa Pro Segugio di Sulmona, hanno accettato di buon grado di eliminare quei territori dal perimetro della gara stessa. Noi accogliamo con soddisfazione questo cambio di programma e li ringraziamo per questo».

Lo comunica l’associazione “Salviamo l’Orso”, che aggiunge:

«Vogliamo cogliere quest’occasione per ribadire che rimaniamo sempre aperti, come del resto abbiamo sempre abbiamo fatto, al dialogo ed al confronto con tutti, incluse ed a maggior ragione le associazioni venatorie e quelle cinofile che operano nei territori frequentati dall’orso marsicano. Per noi l’importante e’ mitigare le cause di disturbo alla specie specialmente in casi come questo dove ci sono un orsa e tre cuccioli ancora da svezzare. Vanno comunque rivalutate e ridisegnate le attuali aree di pratica e addestramento cinofilo designate dalla Regione Abruzzo alla luce sia dell’espansione dell’orso che della tutela di una lunga lista di specie ornitologiche che in queste aree trovano il loro ultimo rifugio».