Centro Iliaca di Agnone: un punto di riferimento per la riabilitazione, ora anche online

Il Centro Iliaca di Agnone si conferma una delle eccellenze sanitarie dell’Alto Molise e delle aree di confine con l’Abruzzo, grazie a un’offerta riabilitativa altamente specializzata, alla competenza del suo staff e alla guida attenta della direzione sanitaria, affidata all’ortopedico, il dottor Daniele Cerimele.

La struttura ha recentemente lanciato il nuovo sito web, uno spazio moderno e accessibile pensato per avvicinare ancora di più il Centro ai cittadini, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi offerti. Un passo importante che sottolinea la vocazione all’innovazione e alla trasparenza, da sempre al centro della filosofia Iliaca.

Al cuore del centro c’è il fisioterapista Nino Perna, anima della struttura, con una lunga esperienza alla spalle e in passato consulente di società di calcio quali l’Olympia Agnonese, Vastese, Campobasso, Cassino e Venafro. Professionista stimato e amico di tutti, Perna è noto per le sue “mani d’oro” e per l’approccio umano che fa sentire ogni paziente accolto e compreso.

Altra figura professionale che opera nella struttura, è la dottoressa Giulia Cerimele, laureata in Fisioterapia e Scienze motorie.

La missione del Centro Iliaca è chiara: mettere al centro la persona, offrendo prestazioni riabilitative efficaci, sicure e personalizzate, nel pieno rispetto della dignità, della privacy e dei diritti di ogni paziente.

Il Centro si distingue per: professionalità e formazione continua; tecnologie all’avanguardia; valori solidi: eguaglianza, trasparenza, partecipazione, efficacia e continuità dell’assistenza. Con il nuovo sito (www.iliaca.it) e un team motivato, il Centro Iliaca guarda al futuro senza perdere il contatto con ciò che più conta: la salute e il benessere delle persone.

📍 Via Gualterio, 4/B, Agnone (IS), Italy 86081

📧 info@iliaca.it

📞 +39 0865 524044

📱 +39 379 2093066