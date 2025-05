Vigili del fuoco morti in montagna, il presidente Marsilio porta la vicinanza della Regione al comando provinciale di Chieti

«Oggi ho fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, portando loro il mio saluto e il mio cordoglio per quanto accaduto ai loro colleghi, deceduti in un incidente mentre erano impegnati in un’escursione. Con la mia presenza ho voluto offrire l’abbraccio e il saluto dell’intera Regione». Lo ha dichiarato il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

