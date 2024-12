“Cesti da oscar green”, l’iniziativa dei giovani imprenditori di Coldiretti

“Cesti da oscar green” è l’iniziativa promossa da Coldiretti Abruzzo e organizzata dai giovani imprenditori under 30 per valorizzare le eccellenze locali e l’imprenditoria under 30. Per due giorni, ieri a Pescara e oggi 7 dicembre a Chieti, i giovani agricoltori sono stati ospiti dei mercati di Campagna Amica di via Paolucci (6 dicembre) e via Arniense (7 dicembre) per proporre uno speciale dono natalizio. Un “cesto” con le eccellenze dei giovani under 30 che hanno partecipato al concorso sull’innovazione e la creatività in agricoltura – l’Oscar green Abruzzo appunto – per lanciare un messaggio: è importante valorizzare l’economia agricola made in Italy credendo nelle nuove generazioni e in chi scommette sul settore primario.

Così per due giorni, i giovani di Coldiretti hanno raccontato le loro esperienze coinvolgendo la clientela dei mercati e proponendo un cesto natalizio ecosostenibile con prodotti rigorosamente a filiera corta come farro di Bolognano, passata e farina di Cepagatti, miele di Tornareccio, pasta e biscotti di Civitaquana e confettura di Serramonacesca. “Un modo non solo per proporre i nostri prodotti ma per far capire che l’agricoltura è un settore giovane e dinamico, fatto di imprenditori motivati che hanno scelto i fare dquesto lavoro spesso durante il percorso universitario – spiega Carla Di Michele, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo – una semplice iniziativa anche per far conoscere le aziende che hanno partecipato all’Oscar green, alcune delle quali hanno anche vinto la selezione regionale”.

Queste le aziende che hanno fornito i prodotti per i “Cesti da Oscar green”: Tre croci di Carla Di Michele di Cepagatti, miele di Andrea Iacovanelli di Tornareccio, confetture di Colle rosa di Serramonacesca, farina dell’azienda agricola Giovanni Battista Obletter, farro di Michele di Nardo di Bolognano, pasta e biscotti di Casamè di Civitaquana.

E’ possibile prenotare i cesti da Oscar green al numero: +39 331 642 2260