“Chiamateci Partigiane”, musica e teatro a Castelguidone con la Compagnia dei Merli Bianchi

L’associazione culturale Castelguidone invita a una giornata dedicata «alla forza, alla storia e all’importanza delle donne». «Dalle parole profonde di chi ne studia il ruolo sociale, al racconto di un progetto di significativa importanza, fino alle voci resistenti del teatro e della musica: sarà una mattinata per riflettere insieme» spiegano gli organizzatori.

Per lasciare un segno indelebile della giornata verrà inaugurata la Panchina Rossa in Piazza Duca degli Abruzzi. «Un posto dove sedersi e riflettere, trasformando il cuore del nostro paese in un luogo di rispetto e libertà».

«Dopo l’aperitivo ci sposteremo a tavola. – continuano dall’associazione culturale – Un pranzo per ridere, parlare e stare bene insieme, come nelle migliori tradizioni del nostro paese».

Il programma della giornata:

ore 10 saluti istituzionali e approfondimenti sul tema della donna con il dottor Christian Valentino della Coop. C.A.T.E., con la BIO Cantina Orsogna e l’Associazione DAFNE.

ore 11 “Chiamateci Partigiane” (reading di musica e teatro a cura della Compagnia dei Merli Bianchi)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

ore 13 inaugurazione Panchina Rossa in Piazza Duca degli Abruzzi & Aperitivo

ore 13:30 pranzo conviviale presso Struttura Pluriuso