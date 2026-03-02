Segnalazione su “YouPol” permette di denunciare uno spacciatore: sequestrato hashish, marjuana e cocaina

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano, nella serata di venerdì, hanno denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L’attività trae origine da una segnalazione anonima relativa a una presunta attività di spaccio nel quartiere Santa Rita. Gli immediati accertamenti svolti dai poliziotti hanno consentito di verificarne la fondatezza e di intervenire in via D. Bielli, dove sono stati rinvenuti complessivamente circa 70 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, marjuana e cocaina, nonché un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura. Si tratta della seconda attività di spaccio interrotta in soli otto giorni nel medesimo quartiere grazie alla collaborazione dei cittadini. Un primo intervento era stato effettuato la scorsa settimana nell’ambito dei controlli straordinari “Alto Impatto” disposti dal Prefetto della Provincia di Chieti, Silvana D’AGOSTINO.

La segnalazione che ha dato impulso alla operazione di ieri è pervenuta tramite l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato “YouPol”, strumento che consente ai cittadini di inviare segnalazioni, anche in forma anonima e corredate da foto e video.

La Questura di Chieti sottolinea come nessuna segnalazione, anche anonima, venga trascurata e ribadisce l’importanza di fornire informazioni quanto più dettagliate possibili al fine di consentire interventi tempestivi ed efficaci. Grazie alla collaborazione dei cittadini e all’impegno costante degli agenti della Polizia di Stato, proseguono le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, con l’obbiettivo di garantire la sicurezza nel quartiere Santa Rita e nell’intera città.