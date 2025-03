Chiusura sede Inps Alto Sangro, Petrucci: «Basta con la desertificazione delle aree interne»

«Abbiamo avuto notizie che la direzione provinciale dell’INPS della Provincia dell’Aquila sta chiudendo la sede di Castel di Sangro. Chiediamo un intervento immediato della direzione regionale per scongiurare la chiusura di questo ufficio importantissimo per l’area dell’Alto Sangro, che già sconta grandi difficoltà di collegamento con le amministrazioni centrali», così in una nota congiunta i consiglieri regionali (PD) Pierpaolo Pietrucci e Antonio Di Marco con il segretario regionale, Daniele Marinelli.

«Un territorio quello dell’Alto Sangro, che versa già in una situazione di sempre maggiore isolamento, senza un servizio di guardia medica, in cui le ambulanze del 118 rappresentano l’unico presidio sanitario di emergenza, ma per cui era prevista la copertura di soli quattro turni su 31 per il mese di marzo. – continuano gli esponenti politici del Pd – Qualcosa che genera sentimenti diffusi di rabbia, sconcerto e precarietà tra abitanti e turisti di un’area che avrebbe bisogno di specifiche attenzioni, perché è un territorio di prossimità che fa registrare la presenza di oltre tre milioni di visitatori annui e che, anche a livello sanitario, potrebbe far registrare numeri di mobilità attiva rilevanti. Sentiamo sempre politicanti di destra riempirsi la bocca sulle aree interne – concludono – quando poi non fanno niente per aiutare la vita già difficile nelle aree di montagna. Adesso basta».