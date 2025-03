Treni regionali dal Molise per Roma: riapertura anticipata della tratta

Dal prossimo 7 aprile, con otto giorni di anticipo rispetto alle previsioni di riapertura delle tratte Roma Casilina – Roma Tiburtina e Roma Tiburtina – Nuovo Salario della linea Merci, i treni della tratta Isernia – Roma faranno di nuovo fermata a Roma Tiburtina.

Inoltre, per consentire attività propedeutiche relative all’avvio dei lavori per la nuova fermata Roma Pigneto, il giorno 12 aprile 2025 le corse del Regionale della relazione Isernia – Roma verranno effettuate con bus in partenza da Campobasso senza effettuare interscambio a Isernia.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center al numero 800 89 20 21.