Cinque dosi di cocaina in auto: arrestato uno straniero, ma se la cava con il divieto di dimora

I Carabinieri della Stazione di Sassa hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero senza fissa dimora per detenzione illegale di cinque dosi di cocaina.

Anche durante le festività natalizie, i Carabinieri portano avanti un’intensa attività di controllo del territorio per monitorare e regolamentare l’aumento del flusso veicolare e garantire la sicurezza di cittadini: proprio durante il controllo di un veicolo i militari, nel notare l’atteggiamento sospetto ed oltremodo nervoso del conducente, hanno deciso di perquisire la vettura rinvenendo le dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente destinate ad alimentare il “mercato” cittadino.

La sostanza rinvenuta è stata pertanto immediatamente sequestrata, mentre il detentore è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Caserma Carabinieri di via del Beato Cesidio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato e il giudice, dr. Dino Tarquini, che ha disposto, a carico dell’arrestato, il divieto di dimora nella provincia di l’Aquila nonché la confisca di una somma di denaro anch’essa oggetto di sequestro.