Coltello da cucina a bordo dell’auto, due giovani denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere

Nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione e vigilanza predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Penne in occasione della "Notte Bianca", svoltasi nel centro vestino tra il primo e il 2 agosto, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla…

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e vigilanza predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Penne in occasione della “Notte Bianca”, svoltasi nel centro vestino tra il primo e il 2 agosto, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Pescara due giovani, rispettivamente di 27 e 28 anni, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I controlli, intensificati lungo le principali vie d’accesso alla cittadina per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e contrastare eventuali condotte illecite, hanno interessato numerose persone e veicoli. Durante una di queste verifiche, la pattuglia ha fermato un’automobile con a bordo i due uomini.

Nel corso dell’ispezione dell’abitacolo, gli operanti hanno rinvenuto un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 27 centimetri. Poiché nessuno degli occupanti è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa il possesso della lama in un contesto pubblico e in orario notturno, l’utensile è stato immediatamente sottoposto a sequestro giudiziario, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Alla luce di quanto accertato, i due giovani dovranno ora rispondere in stato di libertà dinanzi alla Magistratura pescarese del reato previsto e punito dall’articolo 4 della Legge 110 del 1975, inerente al porto d’armi o di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.