Pezzata di Capracotta, il presidente Roberti: «Una tradizione che racconta l’identità del Molise»

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte ieri alla 60ª edizione della Pezzata di Capracotta, tra gli appuntamenti più rappresentativi della tradizione molisana, che ogni anno richiama migliaia di visitatori per celebrare la cultura pastorale, le eccellenze gastronomiche e il patrimonio identitario dell’Alto Molise.

«È stato un piacere essere a Capracotta in occasione di una manifestazione che, da sessanta edizioni, rappresenta un simbolo autentico della nostra terra, della sua storia e delle sue tradizioni. La Pezzata è molto più di un evento enogastronomico: è un momento di comunità, di condivisione e di valorizzazione delle nostre radici», ha dichiarato Roberti.

Il Presidente ha quindi rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco Candido Paglione per l’invito e per l’accoglienza ricevuta.

«Desidero ringraziare il Sindaco Candido Paglione per l’invito e per la piacevole giornata trascorsa insieme, così come tutti coloro che, con passione e impegno, hanno contribuito all’organizzazione di questa sessantesima edizione. Manifestazioni come questa rappresentano un patrimonio prezioso per il Molise, perché promuovono il territorio, sostengono il turismo e rafforzano il senso di appartenenza delle nostre comunità».

Il Presidente Roberti ha infine sottolineato come la Regione Molise continuerà a sostenere iniziative capaci di coniugare tradizione, cultura e sviluppo, contribuendo a far conoscere e apprezzare le eccellenze del territorio ben oltre i confini regionali.