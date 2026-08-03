Sicurezza sulle strade: motociclisti sotto la lente dei Carabinieri

Castel di Sangro – Nella giornata di ieri, il personale della Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro e delle Stazioni dipendenti ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto principalmente ad incrementare la sicurezza sulle maggiori…

Castel di Sangro – Nella giornata di ieri, il personale della Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro e delle Stazioni dipendenti ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto principalmente ad incrementare la sicurezza sulle maggiori arterie viarie dell’Alto Sangro, caratterizzate in questo periodo dal notevole aumento del traffico veicolare in ragione dei consistenti flussi turistici.

Nel corso del servizio, attuato per fronteggiare l’annoso fenomeno degli incidenti stradali, anche mortali, che caratterizza il territorio, spesso dovuti al mancato rispetto delle basilari norme di guida ed al superamento dei limiti di velocità e svolto in ossequio alle determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, sono state identificate 110 persone.

Le donne e gli uomini dell’Arma hanno condotto il servizio mirando alla prevenzione e, quando necessario, alla repressione delle condotte scorrette e pericolose da parte degli utenti della strada.

I veicoli sottoposti a controllo sono 94, tra cui numerosi motocicli sui quali sono state condotte scrupolose verifiche al fine di accertare se avessero subito importanti alterazioni delle caratteristiche tecniche, tali da renderli non più idonei alla circolazione su strada e da determinare il conseguente ritiro della carta di circolazione ed il contestuale invio a revisione straordinaria del veicolo.

Sono 10 gli utenti della strada sanzionati per la violazione di diverse norme del Codice della Strada.