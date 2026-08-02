Persona dispersa dalla serata di ieri, avviate le operazioni di ricerca con droni e unità a terra

Diverse unità del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso, con il distaccamento di Termoli, sono impegnate nel comune di Campomarino nelle operazioni di ricerca di una persona dispersa, intervento avviato nella tarda serata di ieri.
Sul posto operano:
due unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) specializzate nell’impiego dei droni;
due operatori TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso);
un Funzionario Tecnico, responsabile del coordinamento delle operazioni di soccorso;
cinque unità operative impegnate nelle attività di ricerca sul territorio.
In ausilio anche i Carabinieri di Campomarino, la polizia municipale, la polizia stradale e associazioni di volontariato.