Regione Molise, Greco: “Fermare genocidio in Palestina” ed espone bandiera. Lavori sospesi

Clima teso in Consiglio regionale del Molise durante la discussione della mozione che impegna il Governo italiano a fermare il genocidio in Palestina e a garantire la sicurezza degli equipaggi della Global Sumud Flotilla, oltre a chiedere al presidente della Regione, Francesco Roberti di sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con Israele.

Aprendo il suo intervento, il capogruppo pentastellato Andrea Greco ha ringraziato le centinaia di manifestanti riuniti davanti all’aula consiliare – studenti, lavoratori e famiglie – per esprimere vicinanza al popolo palestinese. Greco ha definito quanto sta accadendo “non una guerra, ma una mattanza, un olocausto, un genocidio perpetrato dal governo Netanyahu”, accusato di voler portare avanti una “pulizia etnica” con la distruzione sistematica di civili, donne e bambini.

Il consigliere ha sottolineato la corresponsabilità delle istituzioni italiane, colpevoli – a suo dire – di mantenere rapporti politici e commerciali con Israele e di non chiudere i porti al transito delle armi: “Tra vent’anni – ha avvertito – questo governo sarà ricordato come complice di un genocidio che poteva fermare e non ha fermato”.

Al termine dell’intervento, il capogruppo ha esposto una bandiera palestinese in aula scandendo lo slogan “Free Palestine”. A quel punto il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha sospeso i lavori in seguito ripresi.