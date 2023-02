Comune: Nicola Cerimele va in pensione, gli auguri del sindaco e tutto il personale

Quarantaquattro anni di servizio, nove amministrazioni passate e tanta professionalità e gentilezza messa al servizio della collettività. Nella mattinata di ieri Nicola Cerimele, capo dell’ufficio tecnico di Palazzo Verdi ha salutato il personale del Comune con cui ha avuto il piacere di collaborare per oltre quattro decenni. Dal sindaco Bruno Vecchiarelli, passando per Remo Sammartino, Franco Marcovecchio, Franco Paolantonio, Gelsomino De Vita, Michele Carosella, Lorenzo Marcovecchio e Daniele Saia, il geometra di via Campanella ha fornito un determinante apporto allo sviluppo e alla risoluzione di problematiche urbane e delle contrade cittadine. Ieri il congedo ufficiale con il passaggio del testimone al collega Vittorio Patriarca che si occuperà di mandare avanti il maggiore ufficio della casa comune. Con una cerimonia sobria nella sala giunta, alla presenza del segretario comunale Teresa Miraldi e di tutto il personale, il primo cittadino Saia ha ringraziato Cerimele per il proficuo lavoro svolto e gli ha augurato un nuovo ed entusiasmante cammino di vita. A Nicola Cerimele le congratulazioni per il traguardo raggiunto giungono anche dalla redazione de l’Eco online, testata con la quale ha sempre avuto un ottimo e cordiale rapporto.

