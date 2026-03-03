Conferenza dei sindaci: proposta emendamento alla legge delega su riorganizzazione sanitaria

È convocata per domani, 4 marzo, alle ore 15:30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, una conferenza stampa in cui verrà presentato l’emendamento al disegno di legge delega in materia di riorganizzazione sanitaria proposto dalla Conferenza dei Sindaci. All’incontro con la stampa parteciperanno i primi cittadini del direttivo dell’organo.
A seguire, alle ore 16, si terrà una nuova riunione della Conferenza con il seguente ordine del giorno:
1) discussione delle osservazioni al POS 2026-2028
2) formulazione alternativa di una proposta per la copertura dei turni delle guardie mediche
3) proposta di emendamento alla legge delega in materia di riorganizzazione sanitaria
4) confronto su soluzioni associative dei Comuni