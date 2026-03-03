Tredici dosi di cocaina pronte allo spaccio, in manette un 34enne straniero

Celano (AQ) – I militari della Stazione Carabinieri di Celano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti ed intensificati dall’Arma per prevenire e reprimere reati, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 34enne di origine straniera per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.
Durante il controllo di un veicolo, nel notare l’atteggiamento sospetto del conducente, i Carabinieri hanno deciso di perquisire la vettura, rinvenendo 13 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio.
La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’interessato ed ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish, nonché una somma di denaro contante pari a oltre 8.000 €.
Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato, al pari del denaro, ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio.
Il 34enne, arrestato in flagranza, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.