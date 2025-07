Contadini e territorio: la figura e l’opera di Felice Del Vecchio e la sua idea di “socialismo contadino”

Un omaggio a Felice Del Vecchio, figura chiave nella storia politica, sociale e antropologica del nostro territorio: è in programma giovedì 3 e venerdì 4 luglio prossimi il convegno Contadini e territorio: la figura e l’opera di Felice Del Vecchio, una “due giorni” dedicata alla memoria, alla ricerca e al confronto su temi cruciali per il nostro territorio: emigrazione, lavoro, comunità, sviluppo delle aree interne, ricordando un autorevole castiglionese che ha speso gran parte dei suoi studi per l’emancipazione del Meridione e per dare dignità al mondo rurale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino (Ch), in collaborazione con la locale Scuola dei piccoli Comuni, è si terrà sia a Castiglione, venerdì 4 luglio, che a Roccavivara, (Cb), giovedì 3 luglio, come da programma. Tanti gli interventi di studiosi, le testimonianze dirette e le analisi storiche che saranno oggetto di approfondimento nel corso del convegno, che si pone tra l’altro di istituire un Centro Studi dedicato proprio all’insigne studioso di Castiglione.

«Ragionare oggi sul pensiero di Del Vecchio e sulla sua idea di ‘socialismo contadino’ – afferma il direttore di Spicco, Rossano Pazzagli – significa partire dalle condizioni di un Paese ancora rurale, come era l’Italia degli anni ‘50, e seguire la grande trasformazione che proprio in quel periodo si stava avviando, fino a generale la marginalizzazione delle aree interne. Ciò in un momento come quello attuale in cui il legislatore immagina per le aree interne solo una lenta e poco dignitosa agonia».

«L’istituzione di un Centro Studi ‘Felice Del Vecchio’ – gli fa eco la sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, è il giusto riconoscimento di una comunità, quella castiglionese, che gli ha dato i natali e che vuole ricordare il suo impegno, studiarne il suo pensiero, rilanciare un dibattito serio e costruttivo sulle aree rurali del nostro Paese, che meritano dignità e peso nell’agenda politica locale e nazionale».

Il programma prevede una prima giornata di lavori a Roccavivara (Cb), in piazza Carlo Tufilli, dove giovedì 3 luglio a partire dalle 16,30 vi saranno gli interventi di Rossano Pazzagli, Domenico Di Lisa, Benedetta Di Lisa, Nicola Di Renzo, Cristian Galizia, Gianluca Terreri, Antonio Fanelli, Nicola Gasbarro, Valentina Del Vecchio. Nella seconda giornata, in programma venerdì 4 luglio a Castiglione Messer Marino (Ch), via Erasmo Colapietro, dalle 9,30 si susseguiranno le relazioni di Silvana Di Palma, Rossano Pazzagli, Valentina Del Vecchio, Nicholas Tomeo, Carlo D’Angelo, Nicola Gasbarro.