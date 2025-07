Calcio: Bonomi lascia l’Agnonese e si accasa a Nuoro, tra i possibili sostituti Domenico Farrocco

Il tecnico Claudio Bonomi lascia l’Agnonese per approdare in Sardegna, alla guida del Nuorese, club impegnato nel massimo campionato regionale. L’ex centrocampista di Torino, Empoli e Sampdoria ha trovato l’accordo con la società isolana, tornando così in un ambiente a lui già familiare: nella stagione 2023-2024 aveva infatti allenato il Barisardo.

In Alto Molise, Bonomi chiude la sua esperienza lasciando un segno positivo. Alla guida del Grifo ha conquistato un lusinghiero settimo posto, frutto di un entusiasmante finale di stagione caratterizzato da undici risultati utili consecutivi. Ma non solo: il tecnico lombardo si è distinto anche per la valorizzazione di diversi giovani talenti, che rappresentano ora una solida base per il futuro della squadra.

Intanto, in città cominciano a rincorrersi le voci sul possibile successore. Il nome più gettonato è quello di Domenico Farrocco, ex allenatore dell’Isernia in Serie D. Avvistato recentemente ad Agnone in compagnia del sindaco Daniele Saia e dell’assessora Amalia Gennarelli – entrambi soci sostenitori del club – Farrocco sembrerebbe in pole position per raccogliere l’eredità di Bonomi.

Con il suo eventuale arrivo, la società granata potrebbe puntare a rilanciare il progetto tecnico, con l’ambizione di riportare il club ai fasti di un tempo. Staremo a vedere.